Milyarlarca Dolarlık Dolandırıcılık ve Lüks Hayat
Olayın kökeni, Zhimin Qian'ın 2017 yılında Çin'de 128 bin yatırımcıyı sahte projelerle dolandırmasına dayanıyor. Qian, yatırımcılardan topladığı parayı Bitcoin'e çevirerek İngiltere'ye kaçtı. O dönemde 1.4 milyar sterlin olan bu Bitcoin'lerin değeri, yıllar içinde katlanarak 5 milyar sterlinin üzerine çıktı.
İngiliz polisi, 2018'de Qian'ın Londra'daki 5 milyon sterlinlik lüks evine baskın düzenledi, ancak dijital cüzdanlardaki 61 binden fazla Bitcoin'i keşfetmeleri iki buçuk yıl sürdü. Firarda olan Qian, Nisan 2024'te tutuklandı ve mahkemede suçunu kabul etti.
Sadece Dolandırıcılık Değil, Büyük Hayaller
Finansal Times'ın haberine göre, polis baskınında ele geçirilen dijital günlükte Qian'ın "Liberland" adını verdiği, kendi yöneteceği bir krallık kurma planları ortaya çıktı. Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki Tuna Nehri'nde yer alan ıssız bir mikro-ulusu yönetmeyi hayal eden Qian'ın planları arasında Budist tapınağı, havaalanı, liman ve 5 milyon sterlinlik bir taç ile asa gibi detaylar bulunuyordu.
Dava Küresel Bir Örnek Oluşturdu
Metropolitan Polisi yetkilileri, Qian'ın davasını İngiltere tarihindeki en büyük kara para aklama vakalarından biri ve küresel çapta en yüksek değerli kripto para davaları arasında gösteriyor. Qian'ın suçunu kabul etmesi, mağdur olan yatırımcılar için bir umut ışığı oldu. Qian'ın avukatı, el konulan varlıkların kripto para piyasasındaki değer artışı sayesinde, mağdurların kayıplarının karşılanması için yeterli fonun olduğunu belirtti. Bu davada ayrıca, dolandırıcının yardımcısı Jian Wen de kara para aklama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.