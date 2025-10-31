Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin seçkin turizm adreslerinden Merit Park Hotel, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladı. Otel misafirleri ve çalışanların katılımıyla düzenlenen etkinliklerde, Cumhuriyet Bayramı’nın birlik ve beraberlik ruhu doyasıya yaşandı.

Havuz başı kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, kırmızı-beyaz renklerle donatılan alanda vals ve zeybek gösterileriyle devam etti. Görsel şölen sunan bu özel performanslar, günün en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Cumhuriyet şarkıları eşliğinde gerçekleştirilen piyano dinletisi misafirlere duygu dolu anlar yaşatırken, Merit Park Hotel’in geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet Sergisi de büyük ilgi gördü. Sergide, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatan ve geleceğe taşıyan tematik çalışmalar yer aldı.

Merit Park Hotel yönetimi, Cumhuriyet’in 102. yılı vesilesiyle tüm misafirlerinin bayramını kutlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in kazanımlarını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.