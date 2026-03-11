Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin parlamentolar arası dostluk grupları Ankara'da bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, KKTC - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Dostluk Grubu üyeleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, KKTC - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay’ın yanı sıra, Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali ile üyeler CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, YDP Milletvekili Talip Atalay, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat katıldı.

Grup Başkanların açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ortamı ve uluslararası gündemde öne çıkan konular ele alınırken; Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı temasların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

- Erdem

TBMM Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, konuşmasında Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmelere değinerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adanın tek sahibi gibi hareket ederek aldığı bazı kararların bölgede güvenlik risklerini artırdığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin sürdüğünü belirterek Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin devam edeceğini dile getiren Erdem, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik yaptığı çağrıya da işaret ederek bu konudaki diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Erdem, Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar ve uluslararası gerilimlerin güvenlik dengelerini etkilediğini belirterek, Doğu Akdeniz’de artan askeri hareketliliğin dikkatle takip edildiğini söyledi.

Erdem ayrıca, adada son dönemde gündeme gelen askeri konuşlanmalar ve hava unsurlarına ilişkin gelişmelere işaret ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği konusundaki kararlı tutumunun sürdüğünü kaydetti.

- Canaltay

KKTC - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise konuşmasında, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti.

Parlamentolar arası dostluk gruplarının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Canaltay, son dönemde Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere değinerek, bu süreçte Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.