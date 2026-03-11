Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi’nde, “2025-2026 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, protokol, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, eczacılık eğitimini tamamlayan öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek, eczacılığa ilk adımlarını attı.

Törenin açılışında konuşan UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aslan, beyaz önlüğün yalnızca bir kıyafet değil, aynı zamanda mesleki sorumluluğun ve etik değerlerin sembolü olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Duygu Adahan Kuran da, konuşmasında, beyaz önlüğün bilimsel bilgi, etik sorumluluk ve topluma hizmet anlayışını temsil ettiğini ifade etti.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi de, konuşmasında, beyaz önlüğün bilimin rehberliğini, insan sağlığına adanmışlığı ve topluma karşı sorumluluğu temsil ettiğini belirtti. Çelebi, eczacılık mesleğinin insan yaşamı ile doğrudan ilişkili olduğuna işaret ederek, öğrencilerin meslek hayatlarında bilimsel bilgi kadar etik değerlere ve insani sorumluluklara da bağlı kalmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin beyaz önlükleri, fakülte akademisyenleri tarafından giydirildi. Öğrencilerin eczacılık mesleğine attıkları ilk adımı simgeleyen tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.