Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics dergisinin "Baş Editör" görevine atandı.

DAÜ’den veirlen bilgiye göre, 14-17 Ekim tarihlerinde Madrid’de düzenlenen 51. Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON) toplantısına katılan Kömürcügil, “A New Three-Level Reduced Switch-Count Three-Phase F-type Rectifier and Its Control Without Current Sensing” başlıklı bildirisini sundu.

IEEE Endüstriyel Elektronik Topluluğu Yönetim Komitesi toplantısında yapılan oylamada beş aday arasından en yüksek oyu alan Kömürcügil’in ataması, Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Etki faktörü 4 olan dergide güç, enerji, endüstriyel uygulamalar ve robotik konularında uluslararası düzeyde çalışmalar yayımlanıyor.

Kömürcügil ayrıca, 2018 yılından bu yana IEEE Transactions on Industrial Electronics dergisinde Yardımcı Editörlük görevi sürdürüyor.