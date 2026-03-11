Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, mevcut ekonomik politikaların sürdürülebilir olmadığını savunarak, “Yeni hükümet 30 milyarlık ekonomik enkaz devralacak.” dedi

Çeler, açıklanan ekonomik paketin yalnızca giderler kısmına odaklandığını, gelir artırıcı politikaların ise ortaya konmadığını ileri sürerek, ekonomik reformların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Çeler, Nupelda Karabuğday’ın Ada TV’de sunduğu programa katılarak, TDP'nin ekonomi politikalarına dikkat çekti, bölgede ve ülkedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çeler, Doğu Akdeniz’de artan gerilimin Kıbrıs açısından ciddi riskler yarattığını belirterek, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis’in uluslararası askeri iş birliklerine yönelik adımlarını eleştirdi.

Çeler, özellikle Fransa ve Amerika ile yapılan askeri iş birlikleri kapsamında adanın güneyindeki havaalanlarının ve deniz alanlarının savaş uçakları ile gemilerine açılmasının adayı daha da riskli bir noktaya taşıdığı görüşünü dile getirerek, Kıbrıs’ın savaşların ve askeri rekabetin parçası haline gelmemesi, adanın uzun vadede barışın ve diyalogun sembolü haline gelmesi gerektiğini söyledi.

- Ekonomi eleştirisi

Açıklanan ekonomik paketlerin giderleri kısmaya odaklandığını, gelir artırıcı politikaların ise ortaya konmadığını savunan Çeler, hükümetin "ekonomik sorunları çözmek yerine sürekli halkın cebine yöneldiğini” savundu.

Akaryakıta yapılan son zamma da değinen Çeler, “petrol fiyatlarında düşüş yaşanan bir dönemde yapılan zamların toplum üzerindeki yükü artırdığını” ileri sürdü.

- “Vergileri artırmak değil, düşürmek gerekir”

Vergi politikalarına da değinen Çeler, hükümetlerin genellikle vergi oranlarını artırarak daha fazla gelir elde etmeyi hedeflediğini ancak bunun ters etki yarattığını söyledi. Daha düşük vergi oranları ve güçlü denetim mekanizmalarıyla daha adil bir sistem kurulabileceğini belirten Çeler, bu yolla hem vergi gelirlerinin artabileceğini hem de hayat pahalılığının azaltılabileceğini kaydetti.

Ekonomik kalkınmanın yalnızca mali önlemlerle sağlanamayacağını ifade eden Çeler, üretim odaklı bir model gerektiğini söyledi. Tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında üretimin artırılmasının önemine dikkat çeken Çeler, turizm ve eğitim gibi sektörlerin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yerel iş gücünün güçlendirilmesinin ekonomik döngü açısından kritik olduğunu söyleyen Çeler, yabancı iş gücünün kazancının büyük ölçüde ülke dışına çıktığını, yerel iş gücünü teşvik edecek politikalarla para döngüsünün ülke içinde tutulabileceğini ifade etti.

Turizm konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, Kıbrıs’ın potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini savundu. Çeler, dijital iletişim araçlarının turizm açısından önem taşıdığını belirtti.

Sağlık alanında köklü reform gerektiğinin de altını çizen Çeler, genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesini, devlet hastanelerinin güçlendirilmesini ve vatandaşların hem devlet hem de özel hastanelerden hizmet alabileceği bir sistem kurulması gerekliliğine dikkat çekti.