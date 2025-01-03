Merit Royal Diamond Otel, yeni yılı Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener ile karşıladı. Diamond’ın görkemli sahnesinde muhteşem dans gösterileri ile başlayan yılbaşı coşkusu, Hande Yener’in sahnesiyle zirveye ulaştı. İki bini aşkın hayranıyla buluşan Hande Yener, yılbaşı gecesinde Kuzey Kıbrıs’a damgasını vurdu.



Sahne kostümleri ile her zaman fark yaratan ve çok konuşulan ünlü sanatçı, yılbaşı özel konserinde iki farklı kostüm ile hayranlarını büyüledi. “Sebastian” şarkısı ile sahneye enerjik bir giriş yapan Hande Yener, nostaljik ve yeni en sevilen parçalarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Sahnede kendisine eşlik eden dansçıları, güçlü sesi ve enerjik sahne performansı ile coşku dolu bir gece yaşatan Hande Yener, muhteşem bir yılbaşı eğlencesine imza attı. Konuklarının yeni yılını kutlayan ünlü sanatçı, “2024 yılı savaş dolu bir yıldı. 2025 merhamet ve barış dolu bir yıl olsun” dedi.



MERİT CRYSTAL COVE OTEL’DE FATİH ÜREK COŞKUSU

Merit Crystal Cove Otel ise Türkiye’nin en çok eğlendiren sanatçısı Fatih Ürek ile 2025 yılına merhaba dedi. Samimi tavırları, enerjik sahne performansı ve güçlü sesi ile gönüllerde taht kuran Fatih Ürek, bine yakın hayranına muhteşem bir yeni yıl coşkusu yaşattı.

Sevilen şarkısı “Tak Tak” ile konserine başlayan Fatih Ürek, yılbaşına özel olarak tasarlanan Hakan Akkaya imzalı payetli sahne kostümü ile adeta göz kamaştırdı. 2025 yılını Kuzey Kıbrıs’ta Merit Crystal Cove Otel’de karşılamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Fatih Ürek, “Dünyada barışın olduğu, mutluluk, sağlık, bol bereket ve para dolu nice güzel yıllar diliyorum” diyerek hayranlarının yeni yılını kutladı.



Geri sayımın ardından “Hadi Hadi” şarkısı ile yeni yılın ilk dakikalarını sevenleri ile birlikte karşılayan Fatih Ürek, yılbaşına özel olarak hazırladığı repertuvarını konukları ile birlikte seslendirdi. Merit Crystal Cove Otel’deki hayranlarıyla bol bol fotoğraf da çektiren Fatih Ürek, hafızalardan silinmeyecek coşku dolu bir yılbaşı gecesi yaşattı.







