Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde Bonservisli ve Kiralık Yerli ve Yabancı Transfer dönemi başladı. Yerli transferin bitiş tarihi sezon başında açıklandığı gibi 13 Ocak 2025 Pazartesi günü olacak. KTFF'nin daha önce açıkladığı Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi ise 5 gün uzatıldı. Daha önce 13 Ocak 2025 Pazartesi günü biteceği belirtilen Yabancı Transfer işlemleri 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar uzatıldı.