Merit Otellerinin ilkokullar düzeyinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan spor oyunlarının ikincisi kapsamında futbol şöleni tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Merit Spor Oyunları’na Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu katıldı.

Merit Otellerinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Karaoğlanoğlu Stadı’nda 9 okulun takımları bir araya geldi.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü etkinlik kapsamında geçtiğimiz hafta yapılan ilk maçların ardından şenlik bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Tek devreli oynanan maçlarda iki günde her takım birbiriyle oynayacak şekilde şölene dönüştürülen etkinliğe futbolcu ve seyirci olarak yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Merit Spor Oyunlarının tümünde olduğu gibi futbol şöleninde de tüm katılımcılara madalya verilirken, okullara da turnuva anısına kupaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla verildi.

Şenliğin tamamlanmasının ardından takımlara kupaları ve tüm sporculara madalyalarının verildiği törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Girne Belediyesi Müdürü Hüseyin Köle, Lapta Polis Karakolu Amiri Üzeyir Kürşat Koçer, KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Sevşen Dandana ve Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve ekibi katıldı.