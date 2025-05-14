Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Merit Basketbol Şöleni’ne Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu ve Karşıyaka İlkokulu takımları katıldı.

Kızlarda 7, erkeklerde de 5 takımın birbirleriyle yaptıkları maçlar gün boyu devam ederken, şenlik sonunda katılımcı okullara kupaları, tüm sporculara da başarı madalyaları taktim edildi.

23 Nisan İlkokulu Spor Salon’nda yapılan ve katılımcı okulların beden eğitimi öğrenmenlerin koordinasyon ve hakemlik desteğiyle yürütülen şenliğe sporcu ve izleyici olarak yaklaşık 700 öğrenci katıldı.

Gürses: Centilmenlik ruhunna tanık olduk

Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, şenlik sonunda yaptığı konuşmada centilmenlik içinde şenliği tamamladıkları için çocuklarımızı gönülden kutluyorum. Yetenekli birçok çocuğumuzu izleme imkanı bulmak ve onların yine bir etkinlikten mutlu ayrılmalarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merit sosyal İşler Koordinatörlüğü olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan birçok etkinliğe destek verdiklerini anımsatan Mine Gürses, okul müdürleri ve öğretmenlerine de işbirliklerinden dolayı teşekkür etti

