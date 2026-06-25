Intergaz Ltd, Works Trading & Services Ltd ve Arbos Investment Ltd çalışanları, Pınarbaşı Brewart’ta düzenlenen Yaza Merhaba Partisi’nde bir araya geldi. Tüm ekiplerin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte çalışanlar, günlük iş temposuna tatlı bir mola vererek enerjilerini tazeledi ve yazın gelişini hep birlikte coşkuyla kutladı.

Dinamik müzikler ve danslarla başlayan etkinlikte eğlence, çeşitli yarışmalar, şarkılar ve oyunlarla adeta zirveye ulaştı.

Çalışanların tatlı bir rekabet ve neşe içinde ortak olduğu bu anlar, gecenin en unutulmaz karelerini oluşturdu. Samimi, coşkulu ve enerji dolu bu harika atmosferde, İntergaz Ltd. ekibi moral ve enerji depolayarak aralarındaki bağları daha da güçlendirdiler.

Birlikte omuz omuza üretmenin ve çalışmanın yanı sıra, bu tarz özel anlarda da aynı neşeyi paylaşabilmenin ve aynı çatı altında tek yürek olarak eğlenebilmenin mutluluğu bir kez daha yaşandı.

Gecenin sonunda bu güzel organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen, harcadığı her emekle geceyi güzelleştiren ve katılımıyla etkinliğe renk katan tüm çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür edildi.