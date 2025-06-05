Mesarya bölgesi köylerinden Meriç köyünde üreticilik yapan Cemal Özkılıçlar’a ait ağıla giren başıboş köpekler 17 küçükbaş hayvanı telef etti. Dün gece yaşanan olay, bölgedeki hayvancıların tepkisine neden oldu.

Yaşanan vahim olayın ardından büyük maddi zarara uğrayan üretici isyan ederken, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği de sert bir açıklama yaptı. Birlikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir üreticinin yıllarca emek vererek yetiştirdiği 17 hayvan, başıboş köpekler nedeniyle bir gecede yok oldu. Bu sadece bir üreticinin değil, tarım ve hayvancılıkla geçinen tüm insanların sorunudur.

Yetkililere sesleniyoruz: Bu tehdit ne zaman ciddiye alınacak? Başıboş köpeklere karşı etkin bir mücadele başlatılmadıkça, kırsalda üretim yapmak neredeyse imkânsız hale gelecektir.

Hayvancılar Birliği olarak soruyoruz: Ne zaman sesimizi duyacaksınız? Ne zaman üreticiyi koruyacak, önlem alacaksınız?”

Bölge üreticileri ise her geçen gün artan saldırılar nedeniyle tedirgin. Hayvanlarına saldırı korkusuyla gece uyuyamadıklarını dile getiriyor, yetkililerden acil ve kalıcı çözümler bekliyor.