Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in katılımıyla gerçekleştirilen üçlü görüşme sona erdi.
Ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde, saat 10.10’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Liderlerin alandan ayrılmasının ardından BM İyi Niyet Misyonu Ofisi Konferans Odası’nda Guterres’in basın toplantısı yapmasını bekliyor.
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BM Genel Sekreteri Guterres’in basın toplantısının ardından adadan ayrılması planlanıyor.