MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada, sendikaların açıkladığı genel greve destek verildi.

Hayat pahalılığında yapılmak istenen değişikliğin çalışan ve emeklinin reel alım gücünü düşüreceği için kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış ve/veya kazanılacak haklara engel olucu müdahale hakkı verilmesinin amaçlandığı da kaydedildi ve “Kazanılmış müktesep hakları kısıtlama veya kaldırmaya yönelik tüm girişimleri reddediyoruz. Mücadele kararlılığımızı vurguluyoruz.” denildi.

Açıklamada, “26 Aralık 2024 tarihinde yapılacak genel greve destek vererek katılacağız. Ancak, KKTC Meclisi önünde yapılacak mitinge destek vermeyecek ve katılmayacağız. Gerekçemiz ise geçmişteki bazı mitinglerde amacını aşan siyasi eylem ve söylemlerden üyelerimizin duyduğu rahatsızlıktır. Siyasilerin gereken mesajı alacağına, çalışan ve emeklilerin kazanılmış haklarına dokunmak yerine alım güçlerimizi artırmaya çalışacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.