Memur-Sen, hayat pahalılığı hesaplama yönteminin çalışanlar ve emekliler lehine düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Sendika, 2024 yılında dört ayda bir uygulanan hayat pahalılığı düzenlemesinin altı ayda bir uygulamaya geçirilmesine kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Memur-Sen, “göç yasası” ile istihdam edilen çalışanların maaş farklarının giderilmesinin 2025 bütçesinden en büyük beklentileri olduğunu ifade etti. Açıklamada, çalışan ve emeklilerin alım gücünün korunması için etkin piyasa denetiminin şart olduğu belirtilerek, enflasyonun düşmesinin ve hayat pahalılığı uygulamasının tek başına yeterli olmayacağı dile getirildi.