Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, atış yapılacak 07.00 ile 21.00 saatleri arası can ve mal emniyeti açısından, bölgeye girilmemesi, atışların ardından kör giden mermilerin arama ve imha işlemi yapılacağından bölgeye “giriş serbest” duyurusunun beklenmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek bu mühimmatların imha edilebilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yerin en kısa zamanda 2'nci Piyade Tabur Komutanlığına (Mevlevi) bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Batıda, Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu, Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu, Doğuda, Tutukçu Tepe ve Gürkan Burnu hattının batısı, Güneyde, Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu – Soğan Tepe 500 metre doğusu hattının kuzeyi, Kuzeyde, Kalkanlı 700 m. Doğusu, Gürkan Burnu hattının kuzeyi atışlar süresince tehlikeli ve yasak bölge ilan edildi.