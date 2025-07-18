Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz 1974, Faşist Yunan Darbesi ile Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı ve Kıbrıs Türk halkının soykırımının hedeflendiğini anımsattı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Garanti ve İttifak Antlaşmaları’nın, garantör ülkesi Türkiye’nin, diplomatik girişimlerinden sonuç alamayınca, hukuki hakkını kullanarak, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a müdahale hakkını kullandığını ifade eden Mutlu, şöyle devam etti:

“Bu müdahale sonucunda, Rum’lar arasındaki iç savaş sona ermiş, Yunanistan’a ise Demokrasi getirilmiştir. Rum-Yunan tarafının Enosis hayalleri ise tarihe gömülmüştür. Cenevre Nüfus Mübadelesi sonucunda ada genelindeki Türkler Kuzeyde, Rumlar ise Güneyde toplanarak, bugünki iki bölgelilik gerçekleştirilmiştir. 50 Yılı aşkın federal çözüm arayışları, Rum’ların hakimiyetçi zihniyeti ve Enosis hayalleri nedeniyle sonuç vermemiştir. Kıbrıs Türk halkı egemen varlığının ve uluslararası siyasi eşit statüsünün tanınması şartıyla, iki devletli çözümü savunuyor. Varlığımızın gelecek güvencesinin ancak bu temelde mümkün olduğuna inanıyor. KKTC Devletine sahip çıkma kararlılığımızı vurguluyoruz. Halkımızın ve Türk Ulusunun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.”

Mutlu, dava yolunda canlarını feda eden Mehmetçik ve mücahitler ile liderleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andı.