Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletlere, KKTC ile ilişkileri geliştirme ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonları kaldırma için ivedilikle somut adım atma çağrısı yaptı.

Ertuğruloğlu BM 81'inci Genel Kurul çalışmaları kapsamında bulunduğu New York’ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı’nda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konuşmasında Kıbrıs konusu, adadaki mevcut durum ve Filistin’deki soykırıma değinen Ertuğruloğlu, tüm katılımcılara Kıbrıs Türk halkı ve KKTC hükümetinin selamını ileterek yeni İİT Genel Sekreteri'ne yeni görevinde başarı diledi.

Dünyanın birçok bölgesinde, savaşların ve silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarıyla mücadele edildiğine işaret eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında ağır ve insanlık dışı koşullarda sistematik zulüm ve izolasyona maruz kaldığını hatırlattı.

-“Türkiye’nin müdahalesi Rumların da hayatını kurtardı”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Barış Harekatı'na değindiği konuşmasında şunları ifade ett:

“1974 yılında, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları tarafından gerçekleştirilen darbenin ardından Türkiye’nin zamanlı müdahalesi yalnızca Kıbrıs Türklerinin hayatını kurtarmakla kalmamış, kendi aralarında savaşan, darbeyi destekleyenler ve karşıt birçok Kıbrıslı Rum’un da hayatını kurtarmıştır.”

Bugün benzer bir saldırganlığın Filistin’de yaşandığına işaret eden Ertuğruloğlu, İsrail’in Filistin halkına karşı soykırıma işaret ederek şöyle devam etti:

"Bu soykırım ve savaş suçları teşkil eden mevcut saldırganlık uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerinin açık ihlalidir."

-Ertuğruloğlu'ndan iki devlet vurgusu

Kıbrıs konusunda yarım asrı aşkın süredir yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç vermediğini ifade eden Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“Bir anlaşma arayışını geçmişin kalıntılarından kurtarmanın ve sahadaki gerçeklerin ve geçmişteki başarısızlıkla sonuçlanan süreçlerin deneyimleri ışığında yeni bir paradigmaya geçiş yapılmasının zamanı çoktan gelmiştir.

KKTC’nin yeni vizyonu, adadaki mevcut gerçeklerle tam bir uyum içindedir; bu gerçek ise, her biri kendi toprakları üzerinde egemenlik kullanan iki ayrı devletin adada yan yana yaşamakta olan iki farklı ulus, dil ve dine sahip iki halkın varlığıdır.

Bu gerçeğin ışığında, Kıbrıs meselesine ilişkin tek gerçekçi ve sürdürülebilir anlaşma, iki devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki komşuluk ilişkileridir.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğiyle haksız ve insanlık dışı izolasyonların etkilerine karşı yorulmaksızın mücadeleye devam ettiklerini belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT üye devletlerinden KKTC ile ilişkileri geliştirmek ve izolasyonları kaldırmak için ivedilikle somut adımlar atmalarını istedi.

Bu anlamda, BM üye devletlerine, BM 77’nci Genel Kurulu'ndan bu yana son beş yıldır KKTC’nin bağımsızlığının tanınması, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurulması yönünde çağrıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarını sunan Ertuğruloğlu, İİT üyesi devletlere, Kıbrıs Türk halkının haklı ve meşru davasını destekleme, KKTC ile siyasi, ekonomik ve diplomatik bağlarını güçlendirmeleri çağrısını yineledi.

Ertuğruloğlu “Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişte maruz kaldığımız baskı ve zulümden uzak, KKTC’de barış, güvenlik ve huzur içinde yaşama mücadelemizde kardeş İİT üye devletlerinin dayanışması ve desteği, bizim için en üst düzeyde önem taşımaktadır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na New York temaslarında, Müsteşar Kemal Köprülü, Emekli Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı, Danışman Selen Küçük, 3. Sekreter Enis Porat eşlik ediyor.