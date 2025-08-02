63. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin dördüncü ve son olan Amatör Plaj Voleybol Turnuvası ile oynanan grup aşaması maçları ile başladı.

Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde 02-03 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Amatör Plaj Voleybol Turnuvasında ilk gün grup maçları çok çetin zevkli çekişmeli geçen maçlar sonunda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

63. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında grup aşamasında 8 maçı oynandı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde tek kategoride gerçekleştirilen ve sporcuların amatör olarak mücadele ettiği Plaj Voleybol turnuvasında 16 takım olmak üzere 59 sporcu mücadele ediyor.

Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün 8 maç oynanarak çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi. Grup aşamasındaki mücadeleler inanılmaz derecede kora kor dengeli bir şekilde oynandı.

Amatör Plaj Voleybol turnuvasında bugün oynanacak olan çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları sonunda dereceye girecek olan takımlar belli olurken, düzenlenecek olan ödül töreninde ödüller yetkililer tarafından verilecek.