Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadelesini sürdürüyor. Son olarak, çam ağaçlarını tehdit eden ve insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri bulunan çam kese böceklerine karşı doğa dostu bir yöntemle biyolojik mücadele gerçekleştirildi.

Çam kese böcekleri, alerjik reaksiyonlar, solunum yolu rahatsızlıkları ve deri problemlerine yol açarken, evcil hayvanlar için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bunun yanı sıra, çam ağaçlarının kurumasına neden olarak doğal yaşamı olumsuz etkiliyor. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, bu tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla kimyasal ilaçlar yerine doğaya zarar vermeyen biyolojik larvasit uygulamalarını hayata geçirdi.

Belediye ekipleri tarafından okullar, camiler, mezarlıklar, köy meydanları ve yol kenarlarında bulunan çam ağaçlarına biyolojik larvasit uygulamaları yapıldı. Çevre dostu yöntem sayesinde yalnızca zararlı böcekler hedef alınarak ekosistem korunmuş oldu.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, halk sağlığını ve doğal dengeyi koruma misyonunu sürdürüyor. Çevreyle uyumlu uygulamalarla bölgedeki vatandaşların sağlığını güvence altına alırken, doğal yaşamı koruma çalışmalarına da devam ediyor. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla yürütülen bu çalışmalar kararlılıkla sürecek.

Biyolojik mücadele çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve yapılan uygulamaları görmek için belediyenin sosyal medya hesapları takip edilebilir.

