Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cittaslow Ağı’nı temsilen Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu başkanlığındaki heyet katıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre heyette, Yeniboğaziçi Belediye Meclis Üyesi Atalay Talaykurt, Yeniboğaziçi Belediyesi ve KKTC Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörü Mehtap Sayıner, Geçitkale-Serdarlı Cittaslow Koordinatörü Şenay Tekiner ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Cittaslow Koordinatörü Turgut Değirmencioğlu yer aldı.

33 ülkeden 305 belediyenin üye olduğu Cittaslow Ağı organizasyonunda, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, KKTC’yi temsilen sunum yaptı.

Konuşmasında Cittaslow’un bir unvandan öte yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin doğaya, üretime ve insana dair projelerini anlattı.

Tuğlu, sürdürülebilir yaşam felsefesini benimseyen belediyenin bu çerçevedeki projelerle yalnızca bölgesel kalkınmaya değil, aynı zamanda küresel ölçekte çevre bilinci, yerel üretim ve kadın emeğinin güçlenmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Belediye tarafından hayata geçirilen arıcılık ve biyoçeşitlilik desteği, ekolojik zararlı mücadelesi, atık yönetimi ve çevre rehabilitasyonu, kadın emeğini güçlendiren KeçAda ve KozAda projeleri, Çayırova Lefkara Evi’nin yaşatılması ve üretim alanına dönüştürülmesi ile Kumyalı Köy Kadın Kursu’nun geliştirilmesi ve kadın üreticilerin desteklenmesi projeleri sıralandı. Kültür ve yerel üretimin kutlandığı Üzüm Festivali ve Eko Gün etkinlikleri de öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.

Ayrıca Yenilenebilir Enerji Dönüşümü kapsamında belediye sınırlarında bulunan sahil şeridi, yürüyüş yolları ve turizm alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurulmasıyla birlikte hem enerji verimliliği sağlandı hem de karbon salınımı azaltılarak, çevreye duyarlı bir altyapı oluşturuldu. Köy yollarında ise kapsamlı yenileme çalışmaları yapılarak, kaldırımlar, yürüyüş yolları ve yaya geçişleri yeniden düzenlendi.

Toplantı süresince yapılan temasların, ülkenin tanıtımı ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesi açısından verimli geçtiği kaydedildi.