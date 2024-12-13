KTFF Disiplin Kurulu, KTFF Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edilen hususlar Kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verdi:

06.12.2024 tarihinde, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Çetinkaya TSK – MTG maçının 90+5.dakikasının oynandığı sırada MTG’nin 88 sırt numaralı oyuncusu Mehmet Erol, kayarak sağ ayağıyla, yandan rakibinin bilek üstü sol aşiltendonu bölgesine sert biçimde basarak rakibinin güvenliği tehlikeye sokacak şekilde müdahale etmiş ve maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiştir. Tüm bu hususlar hakem, gözlemci raporları ve izlenen görüntülerden de tespit edilmiştir. Keza izlenen görüntüler de yapılan hareketin, rakip takım oyuncusunda ciddi bir sakatlanmaya açabilecek ve rakip takım oyuncusunda ciddi bir hasar bırakabilecek bir hareket olduğu tespit edilmiştir.

Tüm bu hususlar Kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak MTG futbolcusu 88 sırt numaralı Mehmet Erol’a DT. Md. 43’ün ihlallerden dolayı DT 43 (2) uyarınca 5 maç ceza verilmesine oybirliği ile karar verilir.

AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Gönyeli Stadı’nda oynan M. HacıaliYılmazköy SK – Mormenekşe GBSK karşılaşmasında müsabakanın bitişinin ardından M. HacıaliYılmazköySK’nın 101916 lisans numaralı futbolcusu Umut Birsen’in müsabaka hakemine yönelik eylemi sebebiyle Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda M. HacıaliYılmazköySK’nın 101916 lisans numaralı futbolcusu Umut Birsen’in müsabaka hakemine yönelik eylemi sebebiyle Disiplin Talimatının 41. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, M. HacıaliYılmazköySK’nın 101916 lisans numaralı futbolcusu Umut Birsen’e Disiplin Talimatının 41. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendi uyarınca 3 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonunda 12. Haftada 07.12.2024 tarihinde Gönyeli Stadı’nda oynanan M. HacıaliYılmazköy SK – Mormenekşe GBSK karşılaşmasının 64. Dakikasında Yılmazköy oyuncusu Mehmet Dulkadir’in bir sakatlık anında müsabaka hakeminin yanına gelerek şiddetli itirazda bulunması sebebiyle ilk ihtarını gördüğü, ihtar gördükten sonra müsabaka hakeminin üzerine gelerek kafasını burnuna temas ettirmesi nedeniyle direk kırmızı kart vererek oyundan ihraç ettiği ve Yılmazköy SK oyuncusu Mehmet Dulkadir’in oyundan ihraç edilmesinin ardından müsabaka hakemini formasının yakasından tutarak, kollarından müsabaka hakemini sağa sola savurduğu gerekçesiyle hakem tarafından raporlanarak konu Disiplin kurulu huzuruna getirildi.

M. HacıaliYılmazköySK’nın futbolcusu Mehmet Dulkadir’e Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 2. Fıkrasının c bendi uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.