Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, medeni ve uygar olmanın bir anlamının da, sorunları kavga ederek, şiddet kullanarak, savaşarak değil, kurallar temelinde konuşarak çözmeye çalışmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman paylaşımında, “Bu, toplumların, halkların kendi iç meselelerinde de, uluslararası alanda da böyledir. İnsanlık, medeni, uygar olmayan davranış biçimlerinin faturasını çok ağır ödemiş, ağır bedellerin ardından her defasında daha medeni bir yaşam için kurallar geliştirme, diyalog kurma yolunu seçmiştir.” dedi.

-"Bugün kuralların, diplomasinin rafa kaldırıldığı bir ortamda kullanılan dil de en gayri medeni haline büründü”

"Daha büyük", "daha güçlü", "en güçlü" olanların, çıkarlarının öyle gerektirdiğini düşündüklerinde, gücün belirleyici olduğu bir ortamı yaratmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Erhürman, “Bunu, zaman zaman, kuralları ve diplomasiyi zorlayarak, onların arkasına sığınarak daha medeni biçimde, zaman zaman da çıplak gücün en gayri medeni biçimiyle yaptılar. Kullanılan dil de bu tercihe bağlı olarak değişti. Nitekim bugün sivillerin, çocukların göz göre göre öldürüldüğü, kuralların, diplomasinin rafa kaldırıldığı bir ortamda, kullanılan dil de en gayri medeni haline büründü.” dedi.

Tarihte, böyle durumlarda, ilginç bir şekilde hem "büyüklerin” hem de "küçüklerin” yanıldığı zamanlar ortaya çıktığına dikkat çeken Erhürman, şunları ifade etti:

“Büyükler’, ‘küçükleri’ çıplak gücün tek gerçek olduğuna inandırdığında, ‘küçükler’ ‘küçük’ olduklarını unutup güç kullanmaya kalktılar ve kaybettiler. ‘Büyükler’ de bazen ‘büyüklüğün’ sarhoşluğu içinde, bunun sürdürülebilir olmadığını unutarak, kendi kendilerini bitirdiler.

Sorunları medeni bir biçimde çözme arayışı her büyük kavgadan sonra hız kazandı. İnsanlık yüzyıllardır aynı döngünün içinde. Kısa vadede her zaman güç, orta ve uzun vadede her zaman medeniyet kazandı.

Bu bayram gününde, umudum da, dileğim de, inancım da, insanlık adına yanılmamayı umarak öngörüm de, kısa vadede değilse bile orta ve uzun vadede, medeniyetin şiddete ve güce galebe çalacağıdır.

İnsanlık, maalesef bir kez daha, aklın ve vicdanın tatile çıkarıldığı bu çılgın ortamda kaybettiği çocuklarına ağlayacak.”