Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ülkeye ithal edilen ve devlet tarafından el konulan 61 araç konuşuldu.

Muhalefet milletvekilleri, bu araçların "çalıntı" olduğunu ifade ederken, Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, “Araçlar birileri tarafından çalınıp buraya getirilmedi” dedi.

CTP adına söz alan ve bu konuda soru soran Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli’yi yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Devlet tarafından el konulan araçları devletin ihtiyacı doğrultusunda kullanmak gerekir. Bu araçları ambarda bekletip çürümesine vesile olamayız. Yapılan işlemlerde hiçbir sıkıntı, hiçbir gayri yasal durum yoktur. Hukuki görüşleri de alınmıştır” dedi.

Maliye Bakanı Berova, söz konusu araçlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, soruşturması tamamlanan 27 aracın Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne devredildiğini, işlemleri süren araçlar olduğunu da söyledi.

Bu araçların açık artırma ile satılmayacağını da belirten Berova, “İşlemleri tamamlanan araçları bakanlıklara veriyoruz” dedi.

Bu konuda savcılıktan görüş de alındığını ifade eden Maliye Balanı Berova, “Bizim görevimiz ülkeye gelen böyle araçların vatandaşa satılmasını önlemektir. Görevimizi tam ve eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Bu araçların ülkeye gelmesini engelleyen hükümetiz” dedi.

Maliye Bakanı Berova, böyle araçların ülkeye gelmemesi için yasal mevzuat çalışmasının tamamlandığını da açıkladı

İncirli

Genel Kurulda ilk sözü CTP adına Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli aldı.

İncirli, “çalıntı” olarak ülkeye gelen araçların devlet kurumları tarafından Resmi Hizmet Aracı olarak kullanıldığına, hatta lüks olanların makam aracı olarak kullanıldığına dair iddialar olduğunu belirterek, bu konuda bilgi istedi.

“Bu iddia doğruysa, bu hırsızlığı meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir” diyen İncirli, hakikatlerin Genel Kurul’da konuşulması gerektiğini söyledi.

İncirli, “Bu ülke bu kadar aciz mi?” ifadelerini de kullandı.

Berova: “Kaçak araba sayısında dramatik bir düşüş var”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ikinci el araçların sağ direksiyon olduğunu, ülkeye çoğunlukla İngiltere ve Japonya üzerinden geldiğini anımsattı.

Berova, yaklaşık 3 yıl önce adaya bu şekilde ithal edilen, evrakları görünüşte doğru olan bazı araçların ruhsatlandırıldığını ancak “çalıntı, klonlanmış veya finanslı araç” olarak tespit edilen bu araçlara Güney Kıbrıs’a geçişlerde el konulduğunu, vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

Özdemir Berova, bu konunun ciddi bir boyuta ulaştığı görülünce Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük Dairesi iş birliğiyle İngiltere’deki yetkililerle iletişime geçildiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bir saati aşkın süre kürsüde kalarak, yerinden söz alan muhalefet milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

Başlatılan çalışma kapsamında adaya gelen her ithal aracın evrakları, şasi numaraları ve görüntüsüyle ilgili sorgulama yapıldığını belirten Berova, bu sistemle dıştan gelen kaçak araba sayısında dramatik bir düşüş yaşandığını söyledi.

Son hali verilen mevzuatın Savcılığa iletileceğini belirten Berova, “Bu araçların ülkeye getirilmesinin önünü kapamak için bu mevzuatı hazırladık” dedi.

Bu tür araçların “çalıntı, klon ve finanse araç” diye nitelendirildiğini de ifade eden Özdemir Berova, karşı tarafın talebi olursa ve gelip müracaat ederse söz konusu araçların iade edilebileceğini bildirdiklerini söyledi.

“Ülkede kullanılan çalıntı araç yoktur” diyen Berova, el konulan lüks araçlarla ilgili soruyu da yanıtladı.

Berova, KKTC’ye gelen konuklar için lüks araçlar kiralandığını ancak artık bu kapsamdaki bu lüks araçların bu amaçla kullanılacağını da ifade etti.

Berova, bu araçların "kara para aklamasına yol açacak" diye bir tezden söz edilemeyeceğini de dile getirdi.

Cezai soruşturma konusundaki soruyu da yanıtlayan Berova, gerekli durumda konuyla ilgili savcılığa ve polise bilgi verildiğini söyledi.

Yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da “Bu, yapanın yanına kâr kalmıyor” dedi.

Zaman zaman muhalefet milletvekilleri ile Maliye Bakanı arasında, “Laf kalabalığı ve aklımızla dalga geçiyorsunuz” sözleri üzerinden sözlü tartışma da yaşandı.