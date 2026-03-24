Mecliste konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. “Yanlış algı operasyonlarına mahal verilmesin. Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması diye bir husus kesinlikle yoktur” diyen Berova, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin Meclis kürsüsündeki eleştirilerin ekonomik gerçekliklerden uzak olduğunu öne sürdü. Berova, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası küresel ekonomide dalgalanmalar yaşandığını belirterek, bu durumun Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Kıbrıs’ın kuzeyini de etkilediğini ifade etti. Bu dalgalanmanın sonbahar aylarına doğru azalacağı öngörüsüyle düzenleme yaptıklarını dile getiren Berova, üç aylık hayat pahalılığı ödeneğinin çalışanlar ve asgari ücretliler için “nefes suyu” olacağını savundu.

Haziran ayında verilecek hayat pahalılığı oranı netleşmeden yapılacak bir artışın “Hayat pahalılığı sarmalını büyüteceğini” öne süren Berova, süreç içinde normal seyrine dönüleceğini ifade etti. Berova, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın süresine ilişkin belirsizlik olduğunu ifade etti. Berova, “Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenliğin ne kadar süreyle devam edeceğini kontrol edemeyiz. Kısa olmasını umuyoruz” diye konuştu.

Berova, ilk ekonomik dalganın etkisi geçene kadar maaşlarda artış yaparak vatandaşlara destek sağlayacaklarını ifade etti. Berova, “İlk dalganın getirdiği dalganın dinmesine kadar geçecek olan sürede insanımıza maaşlarında, asgari ücretlilerin maaşlarında bir artış yapmak suretiyle can suyu vereceğiz. Akaryakıt fiyatlarının bir noktadan sonra düşmesi gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz” dedi.

Özdemir Berova, CTP milletvekili Erkut Şahali’nin komiteye ilişkin değerlendirmelerini reddederken, komitenin amacının maaş kesintisi değil, gelir dağılımındaki dengesizliği ele almak olduğunu ifade etti. Berova, Şahali’nin komitenin maaş kesintisi amacıyla kurulduğu yönündeki iddiasına karşı çıkarak, bu değerlendirmeyi “külliyen yalan” olarak nitelendirdi. Kurulan komitenin amacının maaşlardan kesinti yapmak olmadığını belirten Berova, üst gelir gruplarında hayat pahalılığı artışlarının yüzdesel olarak daha yüksek yansıması nedeniyle oluşan farkların değerlendirilmesi için çalışıldığını söyledi. Toplumdan gelen tepkiler doğrultusunda bu dengesizliğin nasıl giderileceğinin ele alınması amacıyla komitenin oluşturulduğunu ifade etti. Berova, komitenin çalışma mantığını örnek üzerinden anlattı. Düşük gelirli bir çalışanın maaşındaki artış ile yüksek gelirli bir çalışanın maaşındaki artış arasında tutar bazında fark oluştuğunu belirten Berova, bunun kamuoyunda tartışma yarattığını söyledi. Aynı ürünleri satın alan farklı gelir gruplarının, hayat pahalılığı artışından farklı şekilde etkilenmesinin sorgulandığını ifade eden Berova, bu nedenle komitenin devreye girdiğini kaydetti.