İbrahim Yakula, görev yaptığı okulun öğrencileriyle birlikte voleybol turnuvası için gittiği Adıyaman'da, İsias Otel'in depremde yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti. Eğitim camiasında çalışkanlığı, öğrencilerine olan sevgisi ve fedakârlığıyla tanınan Yakula'nın en büyük hayallerinden biri ise ikiz kızları Yağmur ve Nehir Yakula'nın eğitim hayatındaki başarılarına tanıklık etmekti.

Babalarının bu hayalini gerçeğe dönüştüren ikiz kardeşlerden Yağmur Yakula, 10.00'lık derece ile okul birincisi olurken, Nehir Yakula da yine

10.00'lık dereceyle okul ikincisi oldu.

Babasının en büyük hayalinin kızlarını başarılı görmek olduğunu dile getiren Yağmur Yakula, bu başarının yalnızca kendi hayalini değil, babasının yarım kalan hayallerini gerçekleştirmenin de bir sonucu olduğunu ifade etti. Depremin ardından geçen yılları yalnızca ders çalışarak değil, babasına verdiği sözü tutma mücadelesiyle geçirdiğini belirten Yakula, "Attığım her adımda, elde ettiğim her başarıda babamın izini taşıdım." sözleriyle salondaki birçok kişiyi gözyaşlarına boğdu.

Duygusal anların yaşandığı konuşmada, " Hayat, bu hayalin gerçekleştiğini birlikte görmemize izin vermedi. Bugün bu salonda beni en çok alkışlayacak kişi aramızda değil." sözleri salondakileri derinden etkiledi.

Elde ettikleri 10.00'lık dereceyle okulun ilk iki sırasını paylaşan ikiz kardeşler Yağmur ve Nehir Yakula, akademik başarılarının yanı sıra gösterdikleri mücadele ve örnek duruşlarıyla takdir topladı.

Yağmur Yakula ve Nehir Yakula'nın başarısı, sadece akademik bir derece olmanın ötesinde; bir evladın babasına verdiği sözü yerine getirmesinin, sevginin ve azmin en anlamlı örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.