Araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ için dün düzenlenen cenaze töreni Rum basınında da yer aldı.

Sevgül Uludağ’ın köşe yazarlığı da yaptığı Politis gazetesi, Uludağ için Yenidüzen gazetesinde gerçekleştirilen cenaze törenine ve burada yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Gazete haberi, “Kıbrıslıları Birleştiren Ses….Her İki Toplumdaki Yüzlerce İnsan, Kayıp Yakınlarına Umut Veren ve Ayrılıkçı Çizgilere Köprü Kuran Gazeteciyi Anmak İçin Toplandı” şeklinde verdi.

Alithia gazetesi, Sevgül Uludağ’ın cenaze törenine ilişkin habere “Kıbrıs, Sevgül Uludağ’a Veda Etti…İki Toplum Arasında Gerçeği Köprüye Dönüştüren Gazeteciye Son Veda” başlığıyla yer verirken, Haravgi gazetesi, “Sevgül Uludağ’a Son Veda” şeklinde haberi aktardı.