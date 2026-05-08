Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı bugün aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak.

Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Süper Lig’de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova

İlk finalist Konyaspor
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay

20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır