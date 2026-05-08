Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı bugün aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak.
Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Süper Lig’de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay
20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır