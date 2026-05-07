Necati KÜLAHLILAR

BTM 2. Liginin başlamasına bir süre kala takım kadroları da şekillenmeye başladı.

BTM İkinci Ligde yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Dilekkaya Kırıkkale (DİKA) Spor Kulübü bir süre önce futbolumuzun önemi golcülerinden Kasım Tağman ile anlaşmıştı.

Gelişen süreç içerisinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü yönetimi, kulübün ilk transferi olan Kasım Tağman ile yapılan anlaşmayı, karşılıklı anlaşarak fesh etti.

Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü yönetimi takımı güçlendirmek için yeni yıldız futbolcu transferi çalışmalarını sürdürüyor.