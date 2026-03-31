Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat, 32 yıllık görev süresinin ardından yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Fırat’ın Cumhuriyet Meclisi’ndeki son iş günü nedeniyle Meclis kafeteryasında etkinlik düzenlendi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis’te geçirdiği yılların kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Seral Fırat: “Daha dün gibi hatırlıyorum ancak üzerinden 32 yıl geçti. İş hayatımın her anı benim için çok değerliydi.” dedi.

Meclis’te tüm kademelerde görev alarak Genel Sekreterlik makamına kadar yükseldiğini ifade eden Fırat, bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Meclis personeline de tavsiyelerde bulunan Fırat, kurumun bir aile olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Fırat, “Örgütümüzü kendi evimiz ve ailemiz olarak görmeliyiz. Bu şekilde aidiyet duygumuz gelişir ve kurumumuza daha güçlü sahip çıkarız.” dedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile birlikte çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Fırat, yaklaşık bir buçuk yıllık görev süresinin hızlı geçtiğini, bu süreçte uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Fırat, konuşmasının sonunda tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, Meclis’te görev yapan personele uzun ve başarılı bir çalışma hayatı temennisinde bulundu.

Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de Fırat’ın 32 yıllık hizmet süresince devlete önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Seral Fırat’ın Meclis’e 32 yıl boyunca kesintisiz hizmet verdiğine dikkat çeken Öztürkler, “Kendisi sadece bir bürokrat değil, aynı zamanda devletine bağlı, işini ciddiyetle yapan ve çalışarak mutlu olan örnek bir isimdir.” ifadelerini kullandı.

Fırat’ın geçmişte birçok görev aldığını ve yasama faaliyetlerinde yol gösterici bir rol üstlendiğini belirten Öztürkler, gerek bürokratlık gerek bakanlık ve milletvekilliği dönemlerinde Fırat ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Öztürkler, bu süreçte güçlü bir kadro ile uyum içerisinde çalıştıklarını ve kritik süreçleri başarıyla yönettiklerini söyledi. Öztürkler, “Hiçbir zaman mahcup olmadık. Bu başarıda Seral Fırat’ın rehberliği ve katkısı büyüktür.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının sonunda Seral Fırat’a teşekkür eden Öztürkler, “Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi adına yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum.” dedi.