RES-BİR yaptığı yazılı açıklamada, tüp gaza yapılan son zammı eleştirerek, ayakta durmakta zorlanan esnafın ve geçim mücadelesi veren halkın sırtına yeni bir yük daha bindirildiğini söyledi.

“Restoranlar, kafeler, küçük işletmeler ve üretim yapan esnaf her geçen gün artan maliyetler altında ezilirken, vatandaş ise mutfağındaki tencereyi kaynatamaz hale gelmiştir” diyen RES-BİR, önümüzdeki ay asgari ücrete yapılması beklenen zamla birlikte işletmeler üzerindeki yükün daha da ağırlaşacağını ve artık dayanacak gücünün kalmadığını kaydetti.

Zamlarla günü kurtarmaya çalışmanın çözüm olmadığını dile getiren RES-BİR, zamlarla ilgili her gün endişe yaşandığını belirtti.