Mesarya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için anlamlı bir organizasyona imza attı. Mart ayında doğan kulüp üyeleri onuruna düzenlenen “Doğum Günü Yemeği” etkinliği, duygu dolu ve samimi anlara sahne oldu.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in de katıldığı etkinlikte, kıymetli büyükler bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de keyifli sohbetler eşliğinde güzel vakit geçirdi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, geçmiş anılar paylaşıldı, yüzlerde tebessüm eksik olmadı.

Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Latif, büyüklerin toplumun en değerli hazinesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İkinci Bahar Yaşam Kulübü çatısı altında sizlerle bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk. Sizlerin hayat tecrübeleri, bizlere yol gösteren en kıymetli rehberdir. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur.”

Programın sonunda doğum günü pastası kesilerek Mart ayında dünyaya gelen kulüp üyelerinin doğum günleri hep birlikte kutlandı. Alkışlar ve iyi dilekler eşliğinde gerçekleşen kutlama, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, büyüklerin sosyal hayatta aktif yer almasının önemine dikkat çekilerek, benzer etkinliklerin artarak devam edeceği belirtildi.

Belediye, etkinliğe katılan tüm kulüp üyelerine teşekkür ederek, tüm büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu