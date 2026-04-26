Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki 41’inci birleşimin saat 10.00’da yapılması bekleniyor.

Genel Kurul'un gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı yer alıyor.

Bunun yanında, Sayıştay Komitesi’nin, Devlet Üretme Çiftliklerinde Yasa ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporu görüşülecek.

Genel Kurul’da, Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.