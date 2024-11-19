Öztürkler, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Tasarısı'nın, Bakanlar Kurulu'ndan geçtiğini ve Anayasa'nın 92’nci maddesi gereği, mali yıl başından en az iki ay önce Cumhuriyet Meclisi'ne 31 Ekim 2024 tarihinde sunulduğunu kaydetti.

Devlet bütçelerinin, hükümetlerin uygulayacağı maliye politikalarının önceliklerini belirleyen siyasi metinler olduğuna işaret eden Öztürkler, diğer bir ifadeyle bütçelerin, hükümet programlarında belirlenen hedef ve vizyonlara ulaşmada en önemli araç olduğuna vurgu yaptı.

Öztürkler, kamu kaynaklarının toplanması ve harcamaların yapılması için hükümetin, ulusal egemenliği temsil eden parlamentodan aldığı bir yetki olduğunu, bu bağlamda devlet bütçelerinin, toplum ile siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımı konusunda yapılan bir sözleşme olarak da görülebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Son yıllarda birçok gelişmiş ülkede uygulanan bir yıllık bütçe süreçleri çok yıllı stratejik bütçe uygulama çerçevesine doğru kaydırılmıştır. Genel nitelikleri itibariyle çok yıllı bütçeler, ilgili yıla ait verilerin yanında takip eden iki ya da üç yıllık bir sürece ilişkin gelir ve gider tahminlerini de içermektedir. Bu maliye politikası, ülkemizde de kabul görmüş ve 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Tasarısı, 2026 ve 2027 yılları da kapsayacak şekilde üç yıllı olarak bütçe anlayış çerçevesinde hazırlamıştır.

Bugün Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde açılışı yapılan Bütçe Yasa Tasarısı yedi günlük bir çalışma periyodu ile tamamlanacak ve Genel Kurul'a havale edilecektir.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçe Tasarısı, Bakanlar Kurulu'ndan 136 milyar 280 milyon Türk lirası olarak onaylanmış; ve bütçe açığı 17 milyar 618 milyon olarak öngörülmüştür. Bu bütçede en büyük payı, 136 milyar 280 milyon TL ile genel bütçe oluştururken, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bütçe dışı fonlar için de toplam 11 milyar 960 milyon 829 bin TL olarak belirlenmiştir.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi incelendiğinde, gelir artırıcı ve gider azaltıcı ekonomik tedbirler ortaya konulduğu görülmektedir. Bütçede, mali ve sıkı disiplin yanında, iyi bir denetimin de olması şarttır.”

Ziya Öztürkler, yasama organının geçireceği, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi ile yürütme organına ve bağlı kurumlara önümüzdeki yıl bütçelerini kullanma yetkisi verileceğini belirterek, “Bu bağlamada, devlete güvenin etkin denetimle sağlanacağını hatırlatır; bütçe çalışmalarına katılanlara teşekkür eder; hayırlı bir bütçe olmasını temmenni ederim” dedi.