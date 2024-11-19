Kıbrıs’ın kuzey ve güneyini kapsayan koşu için saat 7.30’da Larnaka’dan, 9.30’da Girne’den Lefkoşa’ya doğru hareket edilecek. Lokmacı kapısı ve Elefteria meydanında buluşup, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yaklaşık 14.40’da son bulacak.

BM Kalkınma Programı (UNDP), 1, 3, 6, 10, 20 kilometre üzerinden 5 kategoride yapılacak koşu hakkında detaylara https://survey123.arcgis.com/share/f6d54af4b3a04321be96dc8fd73b20be?portalUrl=https://geosmart.undp.org/arcgis web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Etkinlik, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği ve UNDP tarafından destekleniyor.