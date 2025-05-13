Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinde yer alan kabulde yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler gençleri yeni Meclis binasında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürkler, ara eleman ve teknik personelin aranan elemanlar olduğunu, dolaysıyla SSEML’in KKTC’nin gelişimi için hizmet veren çok güzel bir lise olduğunu ifade etti.

KKTC’nin gelişebilmesi için öncelikle teknik eleman ihtiyacının karşılanması gerektiğini kaydeden Öztürkler, “Onun için ben, başta okul öğretmenlerimiz yönetim kadrosu herkesi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bu ülkenin önemli bir açığını dolduruyorsunuz” dedi.

19 Mayıs 1919’un Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi ateşini yaktığı gün olduğunu belirten Öztürkler, “Türk insanı her zaman için bağımsızlığına düşkün olmuştur ve bağımsızlığı için her şeyi göze alan bir Millettir” dedi.

Öztürkler, Kıbrıs Türkünün Anavatan Türkiye ile birlikte, bu topraklarda çok ciddi mücadeleler vererek bugünlere gelebildiğini kaydetti.

Atatürk’ün en önemi özelliğinin “gençlere ve gelecek nesillere vermiş olduğu önem” olduğunu da kaydeden Öztürkler, “Makamlar her zaman için geçicidir. Önemli olan birlik ve mücadele ruhudur. Bu birlik ve mücadele ruhu da Kıbrıs Türkünde vardır" dedi.

Atatürk’e inanmak ve yolunda ilerlemekten onur duyduğunu belirten Öztürkler, “Bir milleti yönetmek, esaretten özgürlüğe (taşıyan) ateşi yakmak kolay değildir.” ifadelerini kullandı.