Almanya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Fransa mücadeleyi 2-0 kazandı. Galibiyet golleri 45. dakikada Mbappe ve 84. dakikada Olise'den geldi.

Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Mbappe bu sezon 62 resmi maçta 52 gol/asist katkısı sağladı.

Bu sonuçla birlikte Fransa, Almanya'da düzenlenen Uluslar Ligi Finalleri'nde 3. oldu.

Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya, öne geçtiği maçta skoru koruyamayıp Portekiz'e 2-1 yenilmişti. Fransa ise gol düellosuna sahne olan ve ağların 9 kez havalandığı maçta İspanya'ya 5-4 kaybetmişti.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki Mercedes-benz Arena'da oynanan maçta Slovak hakem Ivan Kruzliak görev aldı.