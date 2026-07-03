Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs'ta barışın bekleyerek değil, birlikte yaşayıp üreterek inşa edebileceğini kaydetti.

Maviş, "Kıbrıs’ta ortaya konulan çözüm yaklaşımı, mevcut statüko karşısında değerlendirilmeye değer bir fırsattır. Statükodan daha iyisini hak ediyoruz.” dedi.

Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, çözümün sağlayacağı kazanımların toplumlar tarafından önce deneyimlenmesinin ve güvenin adım adım inşa edilmesinin, kalıcı barışın güçlü temellerinden biri olabileceğini kaydetti.

KTÖS olarak iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefini desteklemeye devam ettiklerini belirten Maviş, yeni geçiş kapılarının açılması, iki toplum arasındaki temasın artması ve ortak kurumların güçlenmesinin, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği’nin sunduğu hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının çözümü destekleyecek adımlar olduğunu ifade etti.

Bugünkü statükonun çocuklara güvenli bir gelecek ve umut sunmadığını söyleyen Maviş, güveni artıracak, iş birliğini geliştirecek ve çözümü hayatın içinde görünür kılacak her önerinin ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.