Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, emeklilik yaşının yükseltilmesinin, oldubittiyle, alelacele ve toplumsal tartışma yürütülmeden Meclis gündemine getirilemeyeceğini söyledi.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre yazılı açıklama yapan Maviş, zorunlu emeklilik yaşını 60’tan 65’e çıkaran yasa önerisinin "toplumsal tepkiyi perdelemek” adına hükümet tarafından gündeme taşındığını savundu.

Emeklilik hakkının, çalışma yaşamını, gençlerin istihdamını, kamu yapısını, sosyal güvenliği ve toplumsal adaleti doğrudan etkileyen çok boyutlu bir mesele olduğunu belirten Maviş, emeklilik yaşının, toplum yararına değil, hükümete yakın belli kişilerin bulundukları makamda biraz daha uzun süre kalmasını sağlamak için yükseltileceğini iddia etti.

Maviş, “Kişiye özel ihtiyaçları toplumsal düzenleme gibi sunmak, bu hükümetin artık alışkanlık haline getirdiği bir siyasi yöntemdir.” diyerek, uygulama için Avrupa Birliği’nin gerekçe gösterilmesini eleştirdi.

Hükümetin bugüne kadar hiçbir alanda Avrupa Birliği’ni esas almadığını savunan Maviş, “Kendi çevrelerini korumaya gelince AB’yi işaret etmesi inandırıcı değildir.” ifadelerini kullandı.

Mevcut emeklilik rejiminin, “yıllardır adaletsizlik ürettiğini” söyleyen Maviş, 2007 yılında çıkarılan Sosyal Güvenlik Yasası ile kamu çalışanları arasında eşit işe eşit emeklilik ilkesinin bozulduğunu ve 1 Ocak 2008 sonrası göreve girenlerin ciddi hak kayıplarına uğratıldığını öne sürdü.

“Aynı işi yapan insanlar arasında derin emeklilik eşitsizlikleri yaratılmışken, hükümetin önceliği bu adaletsizliği gidermek değil, belli isimlere yeni ayrıcalık alanları açmak olmuştur.” diyen Maviş, emeklilik sistemindeki eşitsizlikleri giderilmesi, gençlere istihdam alanı açılması, çalışanların alım gücünü korumak ve sosyal güvenlik yapısının adalet temelinde yeniden düzenlemesi gerektiğini kaydetti.

“Seçim yakındır. Hesap yakındır. Vatandaş irade gösterir, düzen değişir; dokunulmaz sanılanlar da halkın iradesi önünde hesap verir.” diyen Maviş, toplumun derin yapısal sorunlarla boğuştuğunu savunarak, hükümetin kişiye özel düzenlemelerle meşgul olduğunu iddia etti.

Maviş, “UBP-DP-YDP hükümetinin görevde kaldığı her ekstra gün, bu topluma yeni bir yük, yeni bir zarar, yeni bir adaletsizlik olarak dönmektedir.” ifadelerini kullandı.