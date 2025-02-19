Ülkede birçok suça karışan ve son olarak geçtiğimiz ocak ayında Yeşilırmak’taki Dillirga Restoran’da bir kişiyi darp edip kaçan 44 yaşındaki İsmail Mavideniz’in dün tutuklandığı öğrenildi.

44 yaşındaki İsmail Mavideniz, Yeşilırmak’taki Dillirga Restoran’da olay çıkarmıştı.

Mavideniz, restoranda yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran Erdoğan Akkılınç’ı feci şekilde darp etmiş ve Akkılınç’ın ayak bileğinin kırılmasına sebep olmuştu. Mavideniz, olay anında araya girmeye çalışan arkadaşı Uğur Kan’ı da darp etmişti.

2020 yılında Gazimağusa'da Yasin Sarıkoç'u silahla ağır yaralayan Mavideniz'in yakalandığında eski davalarından da yargılanması bekleniyor.Bugüne kadar siyasilerden destek gören Mavideniz'in işlediği suçlara artık tahammül kalmadığı vurgulanırken hak ettiği cezaları alması bekleniyor.

