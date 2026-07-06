Turunçlu-İnönü kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, alev alan araç tamamen yandı.
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, dün saat 15.00 sıralarında 21 yaşındaki Barkın Dede, yönetimindeki ZJ 809 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek öce yolun solunda bulunan bariyerlere ardından da sağ taraftaki bariyerlere çarpıp orta refüj içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Kaza sonrası alev alan araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.