Küçükbaş hayvanları Mavi Dil hastalığından zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak-Mart 2025 dönemine ait tazminat ödemelerinin yapıldığı bildirildi.
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Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, bu bağlamda 71 üreticiye, 186 küçükbaş hayvan vakası için toplam 2 milyon 28 bin 120 TL tazminat ödendiğini açıkladı.
Üreticilerin tazminatlarının Kooperatif Merkez Bankası aracılığıyla ödendiği kaydedildi.