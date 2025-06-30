Küçükbaş hayvanları Mavi Dil hastalığından zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak-Mart 2025 dönemine ait tazminat ödemelerinin yapıldığı bildirildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, bu bağlamda 71 üreticiye, 186 küçükbaş hayvan vakası için toplam 2 milyon 28 bin 120 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Üreticilerin tazminatlarının Kooperatif Merkez Bankası aracılığıyla ödendiği kaydedildi.