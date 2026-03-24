Fileleftheros gazetesi, Fitiris’in yaptığı açıklamada, yaklaşık 350 milyon euroya mal olması beklenen yeni cezaevinin inşa edileceği bölgede 1,3 milyon metrekarelik alan ayrıldığını söylediğini yazdı.

Gazete, Matyat köy muhtarı Theodoros Çaçu’nun ise bu açıklamaya tepki gösterdiğini ve önce ihtiyar heyetiyle bu konunun istişare edilmesi gerektiğini; çünkü Rum Milli Muhafız Ordusu’nun kışlalarının yüzde 40’ının bu köyde bulunduğunu ve yüzde 60’ının da Kıbrıs Türk toprağı olduğunu söylediğini kaydetti.

Henüz cezaevinin inşası konusunda herhangi bir yanıt vermediklerini söyleyen Çaçu, bu konudaki istişarenin ardından karar alınacağını belirtti.