Karpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, 14 eşeğin vahşice katledilmesiyle olayın sorumlularının bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Karpaz’daki eşeklerin yerel halka zarar verdiği, tarım ürünlerini yediği ve trafik kazalarına yol açtığını daha önce defalarca dile getirdiklerini belirten Borak, “Eşekler koruma altına alınmalı ve bariyer projesi uygulanmalı dedik. Ancak yöneticilerin umursamazlığı nedeniyle bir adım bile atılmadı” ifadelerini kullandı.

Borak, Karpaz eşeklerinin hem yerli hem de yabancı turistler için bölgenin simgesi olduğunu hatırlatarak, “Yaptığınız caniliğin altında hepiniz ezileceksiniz” diyerek tepki gösterdi.

Borak, bölgedeki eşek sorununu 40 yıldır çözülmeyen bir mesele olarak tanımladı. Geçen yıl Turizm Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı tarafından imzalanan eşek yönetimi protokolüne rağmen, uygulamanın hayata geçmediğini belirten Borak, Mayıs ayında sahaya inilmesi beklenen çalışmalardan sonuç alınamadığını ifade etti. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışmaların ertelendiğine dikkat çeken Borak, bu ihmallerin sonucunda istenmeyen olayların yaşandığını söyledi.

Borak, Karpaz’daki eşeklerin öldürülmesinin Turizm Bakanlığı’nın ihmali sonucu meydana geldiğini belirtti. Borak, geçtiğimiz yıl Turizm Bakanlığı ile Taşkent Doğa Parkı tarafından eşek yönetimi ile ilgili protokol imzalandığını ancak bu anlaşmanın uygulamaya geçirilmediğini vurguladı.

Mayıs ayında sahaya inilmesi beklenen çalışmaların, ekonomik sıkıntılar bahanesiyle ertelendiğine dikkat çeken Borak, Bakanlığın sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle olayların yaşandığını söyledi. "Bu bir katliam ve cinayet" diyen Borak, Turizm Bakanlığı'nın ihmali nedeniyle yaşanan sorunun, Karpaz halkı ve bölge turizmi için büyük zararlar yarattığını ifade etti.

Fırat Borak şöyle dedi:

“Bana göre; insanı öldürmek de aynı, hayvanı öldürmek de aynıdır. Bu yaşananlar, cinayettir. Yazıklar olsun!

Demek ki neymiş, ahkam kesmekle bu işler olmuyor. Eşek sorunu 40 sene, bariyer biteli 10 sene, içeri alınacak sözleri 20 sene, sahaya iniyoruz geçen sene, oyları verin yapalım da, hersene. Turizm Bakanlığı ile imzalanan eşek yönetim projesi işbirliği protokol gereği hayata geçecek olan 1 yıl hazırlık, 3 yıl uygulama, 6 yıl yönetim, toplam 10 yıl sürecek çalışma ne oldu? Hayatınız yalan! Yaşananların bir sebebi de, sizsiniz!