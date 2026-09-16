Yüksek Adliye Kurulu tarafından Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Ayşen Toroslu ile Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na atanan Seran Bensen ve Zehra Yalkut Bilgeç, bugün yemin ederek göreve başladı.

Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleşen yemin töreninde, yeni atanan yargıçların özgeçmişleri okundu. Yemin eden yargıçlar cübbelerini teslim aldı.

Törende konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Adliye Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, 2026-2027 Adli Yılın bugün açıldığını ancak Girne’de yaşanan gemi kazası nedeniyle törensel etkinlikle kutlama yapılmadığını kaydetti. Özerdağ, törensel açılış yapılmamasıyla ilgili kararın Yüksek Mahkeme tarafından alındığını da aktardı.

Bertan Özerdağ, münhal sonrasında terfi almaya hak kazanan ve bugün yemin ederek göreve başlayan yargıçlara başarı dileyerek, yeni Adli Yılın ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.