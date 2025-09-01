Kuşadasında düzenlenen Badminton Masterler Türkiye Şampiyonası’nda masterlerimiz madalyalarla döndüler. Badminton Türkiye Masterler Şampiyonası’nda mücadele eden Badminton Federasyonu Kadın sporcularından Ülviye Beşe karışık çiftlerde şampiyon olurken Erkeklerde ise mücadele eden Güngör Acar karışık çiftlerde şampiyon olmayı başardı. Halk kategorisinde yarışan Serdar Hergüner tek erkekler ve karışık çiftlerde partneri Selen Küçük ile şampiyon olmayı başardı.
Ulviye Beşe
Veteranlar +40 Mix Birinci
Güngör Acar
+35 Çift Erkekler İkinci
Güngör Acar
Veteranlar
+40 Mix Birinci
Ulviye Beşe
+35 Çift Kadınlar Üçüncü
Ulviye Beşe
Halk kategorisinde yarışan sporcularımız ise
Tek Erkekler Birinci
Serdar Hergüner
Tek Kadınlar İkinci
Selen Küçük
Mix Birinci
Serdar Hergüner-Selen Küçük
Mix İkinci
Esen Küçük
Mixler Serhat Deniz - Çelen Teran ikinci
Çift Kadınlarda İkinci
Sema Teksan - Çelen Teran
Çift Erkekler İkinci
Mustafa Teksan
Çift Kadınlar Üçüncü
Esen Küçük- Nilsen Küçük
Mix Üçuncü
Mustafa Teksan - Sema Teksan