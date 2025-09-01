Kuşadasında düzenlenen Badminton Masterler Türkiye Şampiyonası’nda masterlerimiz madalyalarla döndüler. Badminton Türkiye Masterler Şampiyonası’nda mücadele eden Badminton Federasyonu Kadın sporcularından Ülviye Beşe karışık çiftlerde şampiyon olurken Erkeklerde ise mücadele eden Güngör Acar karışık çiftlerde şampiyon olmayı başardı. Halk kategorisinde yarışan Serdar Hergüner tek erkekler ve karışık çiftlerde partneri Selen Küçük ile şampiyon olmayı başardı.

Ulviye Beşe

Veteranlar +40 Mix Birinci

Güngör Acar

+35 Çift Erkekler İkinci

Güngör Acar

Veteranlar

+40 Mix Birinci

Ulviye Beşe

+35 Çift Kadınlar Üçüncü

Ulviye Beşe

Halk kategorisinde yarışan sporcularımız ise

Tek Erkekler Birinci

Serdar Hergüner

Tek Kadınlar İkinci

Selen Küçük

Mix Birinci

Serdar Hergüner-Selen Küçük

Mix İkinci

Esen Küçük

Mixler Serhat Deniz - Çelen Teran ikinci

Çift Kadınlarda İkinci

Sema Teksan - Çelen Teran

Çift Erkekler İkinci

Mustafa Teksan

Çift Kadınlar Üçüncü

Esen Küçük- Nilsen Küçük

Mix Üçuncü

Mustafa Teksan - Sema Teksan