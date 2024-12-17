Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi, etkinliklerine Cumartesi günü devam etti.
Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu adına Büyükler Ligi’ni başlattı. Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başladı.
Büyük Erkekler kategorisinde ilk üç ayak Cumartesi günü oynanırken, Büyük Kadınlar kategorisinde ise tek ayak oynandı. Oynanan maçlarda oluşan sonuçlar şu şekilde;
ERKEKLER
1.Ayak
GAÜ 3-0 GÜHAD
Arucad Anka 3-0 Gönyeli
GAÜ 3-0 Dumlupıanr
2.Ayak
LAÜ 3-0 Gönyeli
Arucad Anka 3-0 Dumlupınar
GAÜ 3-1 GÜHAD
3.Ayak
LAÜ 3-0 Dumlupınar
Arucad Anka 3-0 GAÜ
Gönyeli 3-0 GÜHAD
KADINLAR
Arucad Anka 3-0 Gönyeli
GAÜ 3-1 Sütlüce