Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi, etkinliklerine Cumartesi günü devam etti.

Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu adına Büyükler Ligi’ni başlattı. Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başladı.

Büyük Erkekler kategorisinde ilk üç ayak Cumartesi günü oynanırken, Büyük Kadınlar kategorisinde ise tek ayak oynandı. Oynanan maçlarda oluşan sonuçlar şu şekilde;

ERKEKLER

1.Ayak

GAÜ 3-0 GÜHAD

Arucad Anka 3-0 Gönyeli

GAÜ 3-0 Dumlupıanr

2.Ayak

LAÜ 3-0 Gönyeli

Arucad Anka 3-0 Dumlupınar

GAÜ 3-1 GÜHAD

3.Ayak

LAÜ 3-0 Dumlupınar

Arucad Anka 3-0 GAÜ

Gönyeli 3-0 GÜHAD

KADINLAR

Arucad Anka 3-0 Gönyeli

GAÜ 3-1 Sütlüce