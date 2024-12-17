Dünyaca ünlü voleybol antrenörü, Voleybol Avrupa Antrenörler Birliği Başkanı olan ve aynı zamanda Vakıfbank Voleybol takımının da antrenörlüğünü devam ettirmekte olan Giovanni Guidetti, Kemal Moral Voleybol Akademi'nin davetlisi olarak KKTC'ye geldi.

İtalyan Voleybol Antrenörü Guidetti'yi ülkemizin başarılı antrenörlerinden Kemal Moral karşıladı ve kendisine eşlik etti. Royal Boya Lefkoşa Voleybol Kulübü'nün Birinci kuruluş yıldönümü etkinliğine de katılan Guidetti, genç yaştaki voleybolcularla biraraya geldi, antrenman yaptırdı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'ndaki etkinlikte Guidetti'ye anı plaketi Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya tarafından takdim edildi. Voleybolcular Gudietti'ye büyük ilgi gösterdiler.

Kemal Moral Voleybol Akademi Direktörü Antrenör Kemal Moral ise ziyaret ve etkinlikle ilgili şunları söyledi:

Giovanni Guidetti hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Bizlere ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu bu ziyaretle bizleri çok ama çok mutlu etti. En önemli olaylardan biri de voleybol okulumuzun öğrencilerine Vakıfbank kapısı açılmış oldu ve davet aldık. Her zaman ben olduğum sürece Vakıfbank'a ne zaman isterseniz gelebilirsiniz demesi bizleri ayrıca mutlu etti"