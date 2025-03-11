Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla KTTB Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 14 Mart’ın kendileri için sadece bir bayram olmadığını, sağlık sistemindeki aksaklıkların tartışıldığı, hakların ve toplumun anayasal hakkı olan sağlığı savundukları bir mücadele ve protesto günü olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde, adanın kuzeyine uygun, sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmak zorundayız” diyen Dalkan, bunun için birinci basamak sağlık hizmetlerinin devreye sokulması, sağlık sisteminin dijitalleştirilmesi ve herkesin erişebileceği bir Genel Sağlık Sigortası’nın oluşturulması gerektiğini söyledi.

Dalkan, “Kamusal sağlığa yeterince yatırım yapılmadığını için insanların özel sektörde yüksek ücretler ödeyerek sağlık hizmetlerine erişebildiğini” kaydetti. Sağlığın bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkı, anayasal hak olduğunu belirten Dalkan, 14 Mart’ın mücadelelerinin simgesi olduğuna işaret etti. Dalkan, “Mücadelemiz; mesleğimizin onuru, halkın sağlığı ve insanlık içindir.” şeklinde konuştu.

KTTO Başkanı Dr. Erol Barçın da KKTC’de sağlıkta son yıllarda önemli adımlar atılmasına rağmen, hala birçok zorluk bulunduğunu aktararak, “Bu zorlukların başında, sağlık hizmetlerine erişim, sağlıkta personel yetersizliği, sağlık çalışanlarının hakları ve çalışma koşulları, sağlık altyapısının güçlendirilmesi gibi önemli konular yer almaktadır.” dedi.

Sağlığın sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğunu da belirten Barçın, here bireyin sağlıklı yaşam koşullarına erişim hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

KTDTO Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin de toplantıda, “Hekimlik, yalnızca bir meslek değil, insan hayatına dokunan, yol gösteren ve topluma ışık tutan bir sorumluluktur.” dedi.

Konuşmasında, üniversitelerin kontrolsüz bir şekilde tıp ve diş hekimliği fakültelerine öğrenci aldıklarını söyleyen Ulutekin, bunun eğitimin niteliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini savundu.

Konuşmasında kamuda yaşanan kadro eksiklikleri, sağlık hizmetlerindeki fiyat tarifelerinin güncellenmesi ve tıbbi atık sorununa da değinen Ulutekin, “Sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği, yalnızca hekimlerin fedakârlıklarıyla sağlanamaz. Yetkili otoritelerin, sağlık politikalarını bilimsel temellere dayandırarak uzun vadeli çözümler üretmesi gerekmektedir.” dedi.