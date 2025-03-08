Yeniboğaziçi’ndeki eski Park Otel’in bulunduğu yerde toplanan katılımcılar Salamis Ormanı’nda yürüdü.

Her Daim Doğa Dostları lideri Yusuf Şentuğ, etkinlikle ilgili açıklamasında, Mart 9’u Doğa Bayramı’nı kutlamak ve doğanın sunduğu güzelliklere şükran duymak için toplandıklarını belirtti.

“Bu özel gün, doğayla yeniden bağlantı kurmamız, onun şifa veren gücünü hissetmemiz ve onu korumaya yönelik kararlılığımızı pekiştirmemiz için bir fırsattır." diyen Şentuğ, fiziksel ve ruhsal bir yolculuğa çıktıklarını belirterek doğanın korunması mesajı da verdi.

"Unutmayalım ki, doğa sadece bize ait değil; o, çocuklarımıza ve tüm geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Hepimiz onun koruyucuları ve dostları olarak hareket etmeliyiz. Bu sabah bu bağı güçlendirmek ve doğayı koruma taahhüdümüzü yenilemek için bir arada olduk" ifadelerine de yer veren Şentuğ, açıklamasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü de kutladı.